العراق بمرتبة متأخرة عالميًا بمؤشر جودة “نخب الدولة”

حل العراق في مراتب متأخرة عالميًا وعربيًا بمؤشر “جودة النخبة” والذي يقيّم مدى الفائدة التي تصنعها نخب الدولة بالنسبة للمواطنين، او لمصالحها الشخصية.

ومؤشر جودة النخبة، وهو تصنيف عالمي في الاقتصاد السياسي حيث يقيّم ما اذا كانت نخب الدولة تحقق قيمة صافية للمجتمع أي ما يعني وجود المزيد لتوزيعه، ام تحقق قيمة لمصلحتها الخاصة على حساب السكان.

ويقيّم المؤشر 151 دولة ضمن ابعاد القوة الاقتصادية والسلطة السياسية والقيمة الاقتصادية والقيمة السياسية، حيث جاء العراق بالمرتبة 146 من اصل 151 دولة، متفوقا على اليمن وسوريا والسودان وهايتي وأفغانستان فقط.

وفي تصنيف “خلق القيمة للجيل القادم” جاء العراق بالمرتبة 138 من اصل 151 دولة، بناء على معايير البيئة ورأس المال الطبيعي والفرص المتكافئة والتعليم ورأس المال البشري والصحة والرفاهية والابتكار والتكنولوجيا.

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