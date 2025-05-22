سفین دزیی: نأمل أن تتفهم بغداد أن الاتفاقيات النفطية تصبّ في مصلحة العراق كله

أكد سفین دزیی مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان مجددًا أن الإقليم، وكذلك العراق، بحاجة ماسة إلى الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني سيعقد اجتماعات مع عدد من مسؤولي إدارة ترامب في الأيام المقبلة.

وكان مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، قد بدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يوم الأحد، 18 مايو 2025، حيث التقى بعدد من المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونغرس، في إطار توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات عدة، لا سيما الطاقة.

وفي مقابلة أجراها مع قناة كردستان24، تحدّث سفين دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية، عن أهمية زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، والتفاهمات التي تمخضت عنها، بما في ذلك توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين في قطاعي النفط والغاز مع شركتين أمريكيتين رائدتين.

وقد جرى، يوم الاثنين 19 مايو 2025، وتحت إشراف رئيس الوزراء مسرور بارزاني، توقيع الاتفاقيتين خلال احتفال رسمي، حيث أبرمت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان عقودًا مع شركتي HKN Energy وWestern Zagros الأمريكيتين.

وفي تعليقه على موقف الحكومة الفيدرالية العراقية من هذه الاتفاقيات، أوضح سفين دزيي:

“نأمل أن تتفهم بغداد أن هذه الاتفاقيات تصبّ في مصلحة العراق كله، وليس كردستان فقط. نحن ننتظر تسريع عمليات إنتاج الغاز الطبيعي، فوجود استثمارات أجنبية في كوردستان والعراق هو إنجاز مشترك يدعم برامج الحكومتين على حد سواء.”

وأضاف دزه يي أن الشركتين الأمريكيتين لهما حضور طويل في الإقليم، حيث تعملان منذ نحو 15 عامًا، وستتركز مهمتهما المستقبلية على تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي عالي الجودة، ومن ثم النفط، مشددًا على أن كوردستان والعراق بحاجة إلى الغاز، خصوصًا لتوليد الكهرباء وتوفير خدمات أساسية أخرى.

كما أشار إلى أن الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع أعضاء الكونغرس كانت ناجحة ومثمرة، وأن الأيام المقبلة ستشهد لقاءات مهمة مع عدد من مسؤولي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح دزه يي أن الهدف من هذه اللقاءات هو، “تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة مستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا في سوريا، إلى جانب تنسيق الجهود المستقبلية لضمان استمرار الأمن والاستقرار، وتوسيع آفاق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.”

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