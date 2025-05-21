رئيس الحكومة يواصل لقاءاته في واشنطن ويجتمع مع السيناتورة إليسا سلوتكين

في سياق لقاءاته المستمرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 أيار / مايو 2025، مع السيناتورة إليسا سلوتكين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض برنامج الإصلاحات الذي تنفذه حكومة إقليم كوردستان، ولا سيّما الإصلاحات المتعلقة بمفاصل وزارة البيشمركة، إذ اتفق الجانبان على الأهمية القصوى لمواصلة دعم قوات البيشمركة في مهامها المتعلقة بالتصدي للإرهابيين.

كذلك، شكّلت مسألة احترام الكيان الدستوري لإقليم كوردستان، وضرورة ضمان حقوق مواطنيه ومستحقاتهم المالية، محوراً آخر في المباحثات التي تطرقت أيضاً إلى واقع التعايش السلمي بين مختلف المكونات، والحريات الدينية في إقليم كوردستان والعراق.

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