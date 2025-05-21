وزير خارجية أمريكا: شرط صداقتنا مع العراق هو احترام كيان إقليم كوردستان

أعلن ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء 21 أيار/ مايو 2025، أن على السلطات العراقية أن تدرك أنّ توثيق علاقاتها مع واشنطن يتطلّب احترام كيان إقليم كوردستان والشركات الأمريكية العاملة فيه.

وقال روبيو: «يجب على العراق أن يحترم كيان الحكم الذاتي لإقليم كوردستان، وأن يلتزم كذلك باحترام الشركات الأمريكية التي تزاول نشاطها هناك».

وأضاف: «تعاملنا مع العراق مرتبط بذلك الكيان الذي يمتلكه الكورد في ذلك الجزء من البلاد، وهو ما يمثّل فرصة للنمو الاقتصادي والتقدّم».

وأشار روبيو إلى أن «نفوذ إيران في العراق شهد تزايدًا واضحًا، وتسرب إلى مفاصل الحكومة، مما يشكّل تهديدًا جدّيًا للمصالح الأمريكية. وقد ظهر ذلك في مواقف الميليشيات الشيعية التي سبق أن هاجمت المصالح الأمريكية داخل العراق، وتستعدّ لتكرار ذلك مستقبلًا».

وتأتي هذه التصريحات في وقت أبدت فيه وزارة النفط العراقية اعتراضها على الاتفاقات الجديدة بين حكومة إقليم كوردستان والشركات الأمريكية في قطاع الطاقة، رغم أن هذه الاتفاقات تعود بالنفع على عموم العراق، خاصة في مجالي الكهرباء والطاقة.

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