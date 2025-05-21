توقيع اتفاقية بين إقليم كوردستان وإيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

أعلنت محافظة أربيل، يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية بين محافظات إقليم كوردستان والمحافظات الحدودية في إيران، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وذلك خلال اليوم الثاني من الاجتماع المشترك الثالث.

وذكر بيان صادر عن محافظة أربيل، أن “الاجتماع عُقد اليوم الأربعاء، بمشاركة وفد من إقليم كوردستان برئاسة محافظ أربيل أوميد خوشناو، وضم محافظي دهوك والسليمانية وحلبجة، إلى جانب وفد إيراني برئاسة محافظ كوردستان الإيرانية آرش زري تنلي لهوني، وبمشاركة محافظي كرمانشاه وأذربيجان الغربية”.

وشارك في الاجتماع القنصل العام الإيراني في أربيل ومسؤول العلاقات بين كوردستان وإيران، إلى جانب رؤساء غرف التجارة وممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية في إيران وعدد من المسؤولين الإيرانيين، وفقاً للبيان.

وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع شهد التأكيد على أهمية تطوير الحركة التجارية بين الجانبين، وتوقيع اتفاقية بين سبع محافظات لتسهيل التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية، ومعالجة أي معوقات قد تظهر مستقبلاً”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، اعتبرت الوفود أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الشاملة، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.

من جانبه، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن “المباحثات كانت مثمرة وأسفرت عن نتائج إيجابية”، مشدداً على “التزام حكومة الإقليم بتوسيع أطر التعاون مع المحافظات الإيرانية”.

بدوره، أعرب آرش زري تنلي لهوني، عن “شكره لمحافظي إقليم كوردستان”، معتبراً أن “اجتماع مدينة سنه يمهّد لبداية جديدة من التقارب والتعاون بين المدن الحدودية في الجانبين”.

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