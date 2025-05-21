نزاهة اقليم كوردستان تستدعي مسؤولين كبار للتحقيق في ذممهم المالية

أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استدعاء عدد من المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للتحقيق بشأن ثرواتهم وممتلكاتهم.

وبحسب بيان الهيئة، فإن “الاستدعاءات جاءت استناداً إلى المادة (14) من تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2) لسنة 2016، ضمن القسم المتعلق بكشف المصالح المالية في هيئة النزاهة بإقليم كوردستان”.

وأكد البيان أن “التحقيق يتركز على الممتلكات والثروات التي لم تُدرج ضمن استمارات كشف الذمة المالية، والتي تُعد إلزامية للمسؤولين في مناصبهم”.

وأضاف أن “المشمولين بالاستدعاء هم مديرون عامون متقاعدون ومستشارون، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الدرجات العليا في مؤسسات مختلفة”.

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