رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع برئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي

في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 أيار / مايو 2025، اجتماعاً مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، عضو الكونغرس برايان ماست.

وخلال الاجتماع، أعرب عضو الكونغرس ماست عن بالغ تقديره للتضحيات التي قدمتها قوات بيشمركة كوردستان في الحرب على الإرهاب.

كما جدد التأكيد على دعمه الكامل لإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يعدّ حليفاً مهماً للولايات المتحدة في المنطقة.

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيّما في قطاعي الاستثمار والطاقة. وفي هذا الصدد، جرى التأكيد المشترك على الأهمية والجدوى الاقتصادية للاتفاقيتين اللتين أبرمتهما حكومة إقليم كوردستان مع شركتي ‹إتش كيه إن إنرجي› (HKN Energy) و‹ويسترن زاكروس› (Western Zagros) الأمريكيتين.

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