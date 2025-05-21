الخارجية الأميركية: الاتفاق بين الشركات الأميركية وإقليم كوردستان يعزز إنتاج الغاز بالعراق وينفع الجانبين

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن سعادتها بتوقيع اتفاق بين الشركات الأميركية واقليم كوردستان، عادة ذلك الاتفاق يعزز إنتاج الغاز في العراق ويعود بالنفع على الجانبين.



وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تدوينة لها بمنصة إكس (تويتر سابقاً): “سعداء بتوقيع اتفاق مع الشركات الأميركية وتوسيع العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان”.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن “هذا النوع من الشراكات يعزز إنتاج الغاز في العراق ويعود بالنفع على الجانبين”.

يشار الى أن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد أعلن ليلة أمس الأول من واشنطن، عن توقيع عدة عقود مع شركات أميركية في مجال النفط والغاز، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.

وقال وزير الثروات الطبيعية كمال محمد إن “الهدف من زيارة وفد إقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى واشنطن، هو تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الحكومة والشركات الأميركية”.

تم توقيع عقدين في مجال صناعة النفط والغاز خلال هذه الزيارة. العقد الأول يتعلق بالغاز مع شركة ميران إنرجي، التي تتألف من شركتين؛ شركة HKN الأميركية ومجموعة أونيكس، اللتان تعملان في مجال النفط.

تهدف العقود إلى استخدام حقول الغاز في البنية التحتية لإقليم كوردستان لإنتاج الكهرباء، وكذلك للكهرباء التي ستذهب إلى العراق، وتفيد البيانات بأن حقل ميران يحتوي على ثمانية تريليونات قدم مكعب من الغاز، وكمرحلة أولى، من المتوقع استخراج ما بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز خلال 18 إلى 20 شهراً، وبعد ذلك، سيوفر الحقل المزيد من الغاز لشبكات إقليم كوردستان والعراق، وفقاً لكمال محمد.

وأشار وزير الثروات الطبيعية إلى عقد آخر قائلاً: “هناك عقد آخر مع شركة ويسترن زاكروس، وهذا الحقل يحتوي على الغاز والنفط أيضاً. ويسترن زاكروس شركة أميركية عملت سابقاً في حقل كورده مير. هذا العقد يهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز من حقلي كورده مير وتوبخانة”.

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