مسرور بارزاني: بدء مرحلة جديدة للعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة

أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى توقيع اتفاقيتين مهمتين مع HKN Energy و WesternZagros Resources، بالبداية لمرحلة جديدة للعلاقات بين كوردستان وأمريكا.

وقال مسرور بارزاني، خلال منشور على منصة إكس: “مرحلة جديدة للعلاقات بين كوردستان وأمريكا، تبدأ بتوقيع اتفاقيتين مهمتين مع HKN Energy و WesternZagros Resources بعشرات المليارات لتأمين الكهرباء للملايين من المواطنين وتوفير فرص العمل وتقوية اقتصاد كوردستان.

يذكر أنه، وتحت إشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جرت مراسم توقيع اتفاقيتين مهمتين في مجال الطاقة بين شركتي النفط الأمريكيتين “HKN Energy” و”Western Zagros” ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.

وتهدف هاتان الاتفاقيتان، اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.

وخلال مراسم التوقيع، هنأ نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ستيف لوتس، هذه الخطوة، قائلاً: “يسعدنا أن نرحب برئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، والوفد المرافق له في الولايات المتحدة”.

وأشار لوتس إلى أن مسرور بارزاني نجح في تعزيز وتوسيع العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، مؤكداً أن العلاقة بين الطرفين قوية جداً، وأن قيادة رئيس الوزراء ساهمت في تحسين العلاقات التجارية بين الجانبين.

وأضاف أن رئيس الوزراء قام بدور قيادي بارز وحكيم، مشيداً بزيارة مسرور بارزاني السابقة إلى واشنطن مع وفد قوي، والتي عززت أواصر التعاون بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأكد ستيف لوتس أن الاتفاقيتين الموقعتين حالياً بين الشركات الأمريكية وحكومة إقليم كوردستان تمثلان دليلاً واضحاً على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن ذلك يعكس استمرار السياسة الأمريكية الداعمة لحكومة إقليم كوردستان، ويعزز قدرة الإقليم على الاعتماد على نفسه.

وأُبرمت الاتفاقيتان بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين “HKN Energy” و”Western Zagros” من جانب آخر، وهما من الشركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

عقب توقيع اتفاقيتين هامتين في قطاع الطاقة بين شركتي النفط الأمريكيتين “HKN Energy” و”Western Zagros” ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أعرب رئيس الوزراء مسرور بارزاني عن شكره وتقديره لغرفة التجارة الأمريكية.

وفي كلمته، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني: “شكراً لكم على هذا الاستعداد لتوقيع عقدين مهمين مع شركتين أمريكيتين بارزتين”.

وأشار مسرور بارزاني إلى أن هاتين الاتفاقيتين، التي تبلغ قيمتهما عشرات المليارات من الدولارات، تؤكد التزام إقليم كوردستان بالسلام والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأضاف: “يسعدني كثيراً أن أكون هنا في واشنطن مرة أخرى للإشراف على توقيع هاتين الاتفاقيتين الهامتين”.

وتابع بالقول إن هاتين الشركتين عملتا في إقليم كوردستان لسنوات طويلة، ولعبتا دوراً فعالاً ومؤثراً لصالح الإقليم وشعبه، وكذلك لصالح العراق، إلى جانب تحقيق مصالحهما ومصالح دولتيهما.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاستثمار الجديد له أهمية كبيرة في دفع تنمية إقليم كوردستان بشكل عام، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم لم تدخر جهداً وأظهرت التزاماً كبيراً بتطوير قطاع الطاقة، خاصة مع برنامج الإصلاح الذي يمثل خطوة نحو توفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع مناطق الإقليم، مع الأمل في توسيع هذه الخدمة لتشمل مناطق أخرى من العراق.

ووجه مسرور بارزاني التهاني لشعب كوردستان والعراق على هذا الإنجاز الكبير، وبارك للشركتين الأمريكيتين لكونهما جزءاً من هذه الشراكة المهمة، معبراً عن قناعته بأن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة تنمية الإقليم.

وأكد أن علاقات إقليم كوردستان مع الولايات المتحدة تعود إلى سنوات طويلة، حينما تعاون الطرفان في محاربة الدكتاتورية والإرهاب، مما ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وختم بالقول إن هناك العديد من الأهداف المشتركة التي ما زالت قائمة، مشدداً على أن الشراكة بين الطرفين تتجاوز مكافحة الإرهاب والنشاط العسكري، لأنها تستند إلى إيمان مشترك بأهمية تعميق وتوسيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار في قطاع الطاقة.

