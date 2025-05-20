مؤسسة الشهداء: انتشال رفات 1700 شهيد كوردي من مقابر جماعية في العراق

أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية، “انتشال 1700 رفات لأبناء المكون الكوردي من المقابر الجماعية منذ العام 2008 وحتى الآن”

وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته كوردستان24، إن “دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في المؤسسة فتحت 30 مقبرة جماعية في البلاد للمكون الكوردي منذ العام 2008 وحتى الآن، بينما بلغ عدد الرفات المرفوع منها 1700”.

وبين ان “الدائرة تواجه إشكالية كبيرة بتحديد هوياتهم، كون أغلب ذوي الشهداء إما متوفين أو مسافرين أو مهاجرين خارج البلاد، وهناك أشخاص لم يستدل على أماكن تواجدهم”.

وكشف النائلي عن “خطة للمؤسسة لفتح عدد من المديريات منها مختصة بشؤون الكرد للتنسيق من خلالها مع وزارة شؤون المؤنفلين في الإقليم، كما أنها بصدد إنشاء سجل وطني لشؤون المفقودين يضم جميع عناوين وأسماء الضحايا ومن جميع المكونات، ممن عثر عليهم في المقابر”.

يذكرأنه، وبالتزامن مع اليوم الوطني للمقابر الجماعية في العراق، شرعت فرق من دائرة الطب العدلي ومؤسسة الشهداء، السبت، بفتح مقبرة جماعية جديدة في ناحية الصقلاوية بمحافظة الأنبار، تعود إلى فترة حكم حزب البعث في عهد النظام السابق، وتحديدًا بين عامي 1980 و1990.

وتُعد المقابر الجماعية من أبرز الشواهد على الحقبات الدموية التي مر بها العراق، سواء في ظل النظام السابق أو خلال فترات العنف الطائفي وصعود الجماعات الإرهابية. ووفقاً للجهات الرسمية، فإن هناك آلاف المفقودين الذين ما زال مصيرهم مجهولاً، ما يجعل من هذه العمليات خطوة بالغة الأهمية في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

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