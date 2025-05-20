وزير داخلية إقليم كوردستان: ليس واضحاً كيف وأين سيتم نزع سلاح PKK

أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان أنه لم تُتخذ بعد أي خطوات عملية لنزع سلاح PKK، وأنه غير واضح متى وكيف سيتم ذلك.



خلال جزء من مؤتمر صحفي عقده اليوم تحدث وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، عن قرار PKK بنزع السلاح قائلاً: “لا يوجد أي تطورات، العملية لا تزال بين طرفين وهما PKK وتركيا”.

وأضاف وزير داخلية إقليم كوردستان أن هناك محادثات بين تركيا وPKK، لكن حتى الآن لا توجد أي خطوات عملية، وقال أيضاً: “إقليم كوردستان لعب دوره في التقريب بين الطرفين وسيستمر ذلك في المستقبل”.

في 12 من هذا الشهر، أعلن PKK أنهم عقدوا مؤتمرهم الـ12 بين 5 و7 أيار واتخذوا قراراً بنزع السلاح وحل الحزب.

وبخصوص كيفية نزع سلاح PKK، أشار ريبر أحمد إلى أن “بعض القضايا لا تزال غير واضحة حتى للذين يتفاوضون، مثل قضية نزع السلاح؛ متى؟ كيف؟ وأين سيتم ذلك؟ غير واضح ويتطلب المزيد من المحادثات”.

على الرغم من قرار حل الحزب ونزع السلاح، لم يعلن PKK حتى اليوم موعداً لتنفيذ قرارات مؤتمره، وقد أشاروا في تصريحات منفصلة إلى أنهم ينتظرون خطوات من تركيا باتجاه عملية السلام لتنفيذ قرارات مؤتمرهم.

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