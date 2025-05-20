دبلوماسي أمريكي يفجر مفاجأة: دربنا الشرع على رئاسة سوريا منذ 2023

كشف السفير الأمريكي السابق لدى سوريا روبرت فورد، يوم الثلاثاء، أن جهّات دولية اختارت “هيئة تحرير الشام” بقيادة أحمد الشرع المعروف سابقاً بـ”الجولاني” كبديل سياسي في سوريا منذ عام 2023، بعد فشل المفاوضات مع نظام بشار الأسد.

وقال فورد خلال محاضرة دعا إليها مجلس العلاقات الخارجية في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، إن “الهيئة خضعت لتدريبات مكثّفة على يد خبراء وسفراء وضباط استخبارات بريطانيين وأمريكيين”، مؤكدا انه “التقى الشرع مرتين لتدريبه على هذه المهمة في عامي 2023 و2024 (قبل أشهر من دخوله دمشق).

واضاف انه “وفي المرة الثالثة، في كانون الثاني/ يناير 2025، التقاه لمدة 10 أيام في القصر الرئاسي”، لافتا الى ان “التدريبات شملت جوانب سياسية واستراتيجية، وجرى تنفيذها عبر سلسلة لقاءات في محافظة إدلب، من دون تحديد تواريخ محدّدة”.

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي، أن “اختيار هيئة تحرير الشام يرجع إلى كونها الأكثر تنظيماً بين فصائل المعارضة”.

واحمد الشرع، هو رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية وسابقا قيادي في المعارضة المسلحة، ولد عام 1982، وبدأ طريقه مع تنظيم القاعدة في العراق لمقاومة القوات الأمريكية، فسجن على إثرها 5 سنين، ثم انتقل لاحقا إلى سوريا وأسس “جبهة النصرة” فرعًا للقاعدة وعرف حينئذ باسم الجولاني.

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