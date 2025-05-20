بغداد في نهاية قائمة المدن الأكثر أمانا عالميا لعام 2025

حلت العاصمة بغداد في المرتبة 264 من أصل 300 مدينة في تصنيف المدن الأكثر أمانا في العالم لعام 2025 بحسب تقرير صادر عن مجلة CEOWORLD الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أن المدن التي تصدرت التصنيف تميزت بمعدلات جريمة منخفضة وإجراءات أمنية فعالة واستقرار حكومي مما يجعلها بيئة ملائمة للسكان والسياح.

وجاءت أبو ظبي في المرتبة الأولى كأكثر مدينة أمانا في العالم بدرجة 97،73 من 100 تلتها تايبيه (97،5) ثم الدوحة (97،35) وعجمان (97،04)، ودبي (97،03)، ورأس الخيمة (96،98). كما جاءت مسقط في سلطنة عمان سادسا بدرجة 96،93.

أما بغداد فقد حصلت على 57،77 درجة فقط مما وضعها في خانة المدن الأقل أمانا على مستوى العالم.

وذكرت المجلة أن شيكاغو الأمريكية وكامبيناس البرازيلية جاءتا في ذيل القائمة بدرجات 53،49 و 53،73 على التوالي.

هذا التصنيف يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي لا تزال تواجهها بعض المدن ومنها بغداد رغم الجهود الحكومية المستمرة في تعزيز الاستقرار وتحسين البيئة الأمنية.

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