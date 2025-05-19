الرئيس بارزاني يستقبل الشاعر الكوردي مؤلف نشيد “نحن بيشمركة ما دمنا على قيد الحياة”

ثمّن دور الأستاذ مدحت بيخةو في الحركة الأدبية والثقافية الكوردية وإثرائه لأدبيات الثورة والوطنية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الاثنين ، الشاعر الوطني الكوردي الكبير، مدحت خضر عبد الله، المعروف بـ”مدحت بيخةو”.

وإلى جانب الاطمئنان على صحته، ثمّن الرئيس بارزاني خلال اللقاء، دور الأستاذ مدحت بيخةو في الحركة الأدبية والثقافية الكوردية وإثرائه لأدبيات الثورة والوطنية والكوردايتي.

وأشار الرئيس بارزاني إلى نشيد “ئێمە پێشمەرگەین هەتا ماوین لە ژین الشهير (تعني بالعربية: نحن بيشمركة ما دمنا على قيد الحياة) من اشعار الأستاذ مدحت وأداء الفنان الكوردي الكبير فؤاد أحمد، لافتاً إلى بصمات الأستاذ مدحت الواضحة من خلال العديد من الأناشيد والأشعار الوطنية الأخرى، في تحفيز الروح القومية وحب الوطن في صفوف البيشمركة وشعب كوردستان.

الزعيم الكوردي اثنى على جهود الأستاذ مدحت بيخةو وتفانيه في خدمة مجال شعر وأناشيد الأطفال في كوردستان، متمنياً له دوام الصحة والعافية والعمر المديد.

تجدر الإشارة الى ان الشاعر الكوردي الكبير مدحت بيخةو والذي يبلغ الآن الـ 91 عاماً (من مواليد قضاء مخمور عام 1934) كتب كلمات هذا النشيد الوطني في عام 1961 والذي تحول لاحقاً الى المارش الافتتاحي لإذاعة الثورة الكوردية (إذاعة صوت كوردستان).

ولدى الشاعر الكبير بالإضافة الى الاشعار الوطنية والثورية المئات من الاشعار والقصائد العاطفية وكذلك شعر وأناشيد الأطفال.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية