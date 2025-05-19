نيجيرفان بارزاني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الاوسط

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أكبر أحمديان تطورات الأوضاع في الشرق الاوسط.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان أنه في اليوم الثاني من زيارته لطهران، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء اليوم الاثنين (19 أيار 2025) مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أكبر أحمديان.

جرى خلال الاجتماع بحث علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع العراق وإقليم كوردستان، وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول التنسيق والتعاون المشترك بينهما، خاصة في مجال حفظ الأمن والاستقرار، وفقاً للبيان.

في محور آخر من الاجتماع، أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على موقف إقليم كوردستان بأنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بأن تتحول أراضيه وحدوده إلى مصدر تهديد لأمن الدول المجاورة.

كما شكلت آخر التطورات والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، محوراً آخر للاجتماع.

ووصل نيجيرفان بارزاني يوم السبت إلى مطار مهرآباد الدولي في طهران، واستُقبِل من قبل رئيس دائرة العراق – الخليج الفارسي في وزارة الخارجية الإيرانية، موسى عليزاده طباطبائي، والسفير العراقي لدى طهران، نصير عبد المحسن عبد الله، ونائب ممثل حكومة إقليم كوردستان في طهران، سلام عارف رشدي، وممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إيران.

وقد زار نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، طهران عدة مرات خلال ما يقرب من سنة واحدة.

في (30 تموز 2024)، ذهب نيجيرفان بارزاني إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين من قبل مسعود بزشكيان كرئيس لجمهورية إيران.

كما زار نيجيرفان بارزاني طهران في أوائل أيار 2024، والتقى كلاً من مرشد جمهورية إيران الإسلامية، علي خامنئي، ورئيس الجمهورية آنذاك، إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف.

وفي (22 أيار 2024)، ذهب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني إلى طهران للمشاركة في عزاء إبراهيم رئيسي.

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