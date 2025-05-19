النجيفي: تصريحات الفياض محاولة انتخابية متأخرة

ردّ محافظ نينوى الأسبق والقيادي في حزب “متحدون”، أثيل النجيفي، يوم الاثنين، على تصريحات رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، التي أشار فيها إلى أن 4% فقط من سكان نينوى ثبت تورطهم بالانتماء لتنظيم داعش.

وقال النجيفي، في تصريح صحفي، إن هذا التصريح كان يجب أن يُقال في حينه، عندما كان أهالي نينوى يواجهون الاتهام والاضطهاد بناءً على الشبهات بالانتماء لداعش. وأوضح أن “التدقيق الأمني كان في تلك الفترة أداة ضغط ومساومة استُخدمت ضد الأهالي، بينما ثبت لاحقًا أن معظمهم أبرياء ودفعوا ثمن ذلك من دمائهم وكرامتهم وأموالهم”.

ورأى النجيفي أن توقيت التصريح يعكس محاولة للتقرب من أهالي الموصل مع اقتراب الانتخابات، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات “لن تغيّر من الواقع شيئًا”.

وكان الفياض قد صرّح، خلال ندوة نظمّتها جامعة النور في مدينة الموصل تحت عنوان “نينوى بين تحديات الماضي القريب وفرص المستقبل”, بأن الأغلبية الساحقة من سكان المحافظة لا علاقة لهم بالتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن “الوضع في نينوى ليس مثالياً، لكنه يسير نحو الاستقرار”.

وأوضح الفياض أنه أشرف سابقًا على ملف التدقيق الأمني في نينوى، وأظهرت النتائج أن 96% من السكان مواقفهم الأمنية سليمة، بينما لم تتجاوز نسبة المتورطين 4%. كما أشار إلى أن “الموصل من أقل المناطق التي تشهد انفلاتاً سياسياً”، على الرغم من استمرار ما وصفه بـ”الشخصنة” في المشهد السياسي.

وفي ختام حديثه، عبّر الفياض عن تفاؤله بأداء حكومة محمد شياع السوداني، داعيًا إلى تركيز الجهود على تعزيز الاستقرار بدل التنافس على النفوذ والسلطة.

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