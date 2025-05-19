القوى الكردية تحسم قرارها بشأن التحالف في الانتخابات البرلمانية

أكد محمود خوشناو، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، حسم ملف مشاركة الأحزاب الكردية في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيراً إلى أن كل حزب سيخوض الانتخابات بقائمة منفصلة.

وأوضح خوشناو لوكالة {الفرات نيوز}، أن “الحوارات التي أجريت للدخول بقائمة موحدة لم تفض إلى نتيجة”، مضيفاً “تم اتخاذ القرار بشأن دخول كل حزب بقائمة خاصة به”.

وأشار إلى، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني مستعد للانتخابات التشريعية المقبلة وهو حاضر لإجرائها”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد حددت 21 من ايار الجاري موعدا نهائيا لتسجيل الاحزاب والتحالفات السياسية والقوائم المنفردة الراغبة في المشاركة بالانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.

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