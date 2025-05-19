صندوق النقد الدولي محذراً العراق: عام اقتصادي صعب في الأفق

حذّر صندوق النقد الدولي (IMF) من أن العراق يواجه عاماً مليئاً بالتحديات الاقتصادية، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في النفقات على الرواتب وشراء الطاقة، حيث يُهدر 55% من كهربائه.

يتوقع الصندوق أن النمو الاقتصادي غير النفطي للعراق لعام 2025 “سينخفض بشكل كبير”.

بهذا الصدد، صرّح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي لشبكة رووداو الإعلامية: “من المحتمل أن يتخذ العراق قراراً تصعيدياً بسبب انخفاض أسعار النفط”. ويعد هذا مؤشراً على التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق هذا العام.

دفع الوضع الاقتصادي في العراق وفداً من صندوق النقد الدولي إلى عقد عدة اجتماعات في بغداد وعمّان، عاصمة الأردن، بين 4 و13 أيار، مع الوزارات والمؤسسات المالية والاقتصادية العراقية.

في 15 أيار، أصدر الصندوق تقريراً حول توقعاته للعراق هذا العام.

جاء في تقرير صندوق النقد الدولي أن العجز المالي في عام 2023 بلغ 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، لكن من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2024.

ويعزو التقرير السبب في ذلك إلى أن “نفقات الرواتب وشراء الطاقة في العراق تتزايد باستمرار”.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة، يرى نبيل المرسومي أن العجز أكبر بكثير مما أُعلن عنه، وقال لشبكة رووداو الاعلامية إن “الخمسة تريليونات دينار التي أعلنتها وزارة المالية كعجز لعام 2024 هي مجرد حسابات، وإلا فإن النفقات غير المسددة ترفع المبلغ إلى أكثر من 19 تريليون دينار”.

جدير بالذكر أن سعر برميل النفط في قانون الموازنة العراقية قُدّر بـ 70 دولاراً، لكن سعره في الأسواق ظل أقل من هذا المستوى لأكثر من شهرين.

وبحسب صندوق النقد الدولي، “فإن فائض الإنفاق قد انخفض بشكل كبير من 7.2% إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب زيادة واردات السلع”.

بدوره، قال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي سوران عمر لشبكة رووداو الاعلامية: “هذا مؤشر على زيادة استيراد السلع من الخارج، مقارنة بانخفاض الإنتاج المحلي”.

وتوقّع الصندوق أن يكون النمو الاقتصادي غير النفطي للعراق لعام 2025 “منخفضاً جداً”، وأن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 1%.

وعزا السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع نفقات الحكومة، مما سيكون له تأثير كبير على النفقات الجارية لهذا العام، وذلك بسبب انخفاض إيرادات صادرات النفط.

وأوضح نبيل المرسومي أن “النمو الاقتصادي الموجود في العراق هو نمو عابر ولا علاقة له بالداخل، بل يرتبط بأسعار النفط في الأسواق الخارجية”.

وأكد صندوق النقد الدولي أيضاً أن نقاط ضعف الاقتصاد العراقي قد ازدادت في السنوات القليلة الماضية، بسبب زيادة الإنفاق من خلال التوظيف في القطاع العام ورواتبهم، وكذلك الاعتماد المتزايد على إيرادات النفط.

ودعا الصندوق إلى “رد فعل سريع وأن تراجع السلطات خطة الإنفاق الجاري وأن تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال مراجعة التعريفات الكمركية. كما يجب عدم سد العجز المالي من احتياطيات النقد الأجنبي وإضعاف قدرة البنك المركزي”.

لمواجهة العجز ونقص السيولة، قرر مجلس الوزراء العراقي في 14 نيسان 2024، منح وزير المالية صلاحية استخدام أكثر من ثلاثة تريليونات دينار من ودائع ضرائب الشركات لتأمين الرواتب.

وأشار صندوق النقد الدولي أيضاً إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم احتياطيات البنك المركزي العراقي إلى 100.3 مليار دولار بنهاية عام 2024، وهو ما يكفي فقط لتغطية نفقات استيراد السلع لمدة 12 شهراً.

من القضايا الأخرى التي حذر صندوق النقد الدولي بشدة بشأنها، نفقات قطاع الطاقة وخاصة الكهرباء، ويقول الصندوق إن “معالجة النواقص في قطاع الكهرباء قضية مهمة للمالية العامة. في عام 2024، بلغت نسبة هدر الكهرباء 55%، وذلك من خلال السرقة والتوصيلات غير القانونية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة”.

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