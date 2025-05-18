الرئيس بارزاني يجتمع مع سكرتير وأعضاء مكتب سكرتارية اتحاد طلبة وشبيبة الديمقراطي الكوردستاني

أكد على تقديم دعمه الكامل لإتحاد طلبة وشبيبة الديمقراطي الكوردستاني

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل، سكرتير وأعضاء مكتب سكرتارية اتحاد طلبة وشبيبة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأعرب الرئيس بارزاني خلال الاجتماع عن تهانيه وتبريكاته بمناسبة نجاح مؤتمر الوحدة، مؤكداً أن المؤتمر كان مميزاً للغاية حيث سار على نحو جيد جداً منذ انطلاق أعماله، كما أشاد بجهود القائمين على المؤتمر.

وجدد الرئيس بارزاني خلال الاجتماع دعمه الكامل وكل ما يلزم من مساندة لاتحاد طلبة وشبيبة الديمقراطي الكوردستاني، وقدّم التوجيهات اللازمة بشأن إيلاء الاهتمام بتنمية الحس الوطني والقومي والحفاظ على القيم العليا للكوردايتي واحترام وتقدير المرأة، وإتاحة الفرصة للنساء لأداء دورهن الريادي في المفاصل التنظيمية، فضلاً عن الاهتمام بشريحة الطلبة والشباب.

كما أشار الرئيس بارزاني خلال الاجتماع إلى المحطات المختلفة من تاريخ النضال والتضحيات التي بذلها الطلبة والشباب بدءاً من صفوف ثورتي أيلول و گولان وحتى اليوم.

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