نيجيرفان بارزاني من طهران: بغداد لا تتعامل مع إقليم كوردستان وفق الدستور

قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، لدى مشاركته في منتدى ” طهران للحوار” إن “العراق بلد مهم جداً وبإمكانه مستقبلاً أن يلعب دوراً مهماً للغاية”.

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد وصل مساء أمس، السبت، في زيارة رسمية إلى إيران للمشاركة في منتدى “طهران للحوار”.

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن “العراق دخل مرحلة تمكنه من المساعدة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة”.

وعن تعامل العراق مع إقليم كوردستان، قال رئيس إقليم كوردستان في المنتدى: “بغداد لا تتعامل مع إقليم كوردستان في إطار الدستور. يجب على بغداد أن تعالج مسألة الفيدرالية مع إقليم كوردستان”.

وعن علاقات إقليم كوردستان مع إيران، قال نيجيرفان بارزاني: “تربطنا بجمهورية إيران الإسلامية علاقات تاريخية. هذه العلاقات تتنامى يوماً بعد يوم”، مضيفاً أن “إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت إقليم كوردستان أيام حرب داعش”.

وأدناه نص الحوار مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في منتدى طهران للحوار:

سؤال: سعيد جداً، السيد بارزاني.

نيجيرفان بارزاني: شكراً جزيلاً، وإذا لم تكن لغتنا الفارسية جيدة، فأعتذر.

سؤال: فارسيتكم أفضل من كورديتي، وبالتأكيد من كوردية السيد رئيس الجمهورية أيضاً.

نيجيرفان بارزاني: أفضل من فارسيتنا. لا، في الحقيقة كوردية السيد رئيس الجمهورية لا غبار عليها. صدقوني، لا يبدو عليه أنه [ليس كوردياً]، لقد شاهدنا ذلك.

سؤال: إذا أكدتم ذلك فهذا يكفي.

نيجيرفان بارزاني: نعم، نحن نؤكد ذلك؛ عندما جاء سيادته الآن وتحدث بالكوردية، فإنما عبّر عن كرمه.

سؤال: سيادته رئيسنا متعدد اللغات. شكراً جزيلاً سيد بارزاني، فخامة رئيس إقليم كوردستان العراق، لقبولكم دعوتنا، وأنا سعيد بإتاحة هذه الفرصة للتحدث معكم. قبل أقل من شهر ونصف، كنت ضيفاً عندكم. أشكركم كثيراً على جهودكم في إدارة هذا المنتدى المميز وآمل أن يتم تقييم هذا المنتدى، الذي هو منتدى للمثقفين والسياسيين، بشكل جيد اليوم وأن نتمكن من تسليط الضوء على بعض القضايا.

نيجيرفان بارزاني: إذا سمحتم لي بالتحدث ببضع كلمات بالكوردية. بالتأكيد أنا سعيد جداً بالمشاركة في هذا المنتدى، الشكر والتقدير لسيادتكم على دعوتنا لقد جئنا إلى طهران، وأنا سعيد جداً بهذا. سأحاول التحدث بالفارسية، وإذا واجهت بعض المشكلات في الفارسية، سأتحدث بالكوردية.

سنبدأ بالفارسية، وكما ذكرت في خدمتكم، إذا كانت لدي مشكلة في الفارسية، سنتحول إلى الكوردية.

سؤال: أنتم تتحدثون الفارسية بشكل جيد جداً.

نيجيرفان بارزاني: لو أذنتم لي، ما ذكرتموه عن زيارتكم لإقليم كوردستان قبل شهر ونصف، أردت أن أقول، وقد أخبرت الدكتور ظريف أيضاً، أننا ندعوكم. (يتوجه إلى جواد ظريف) على أي حال، يمكنكم أن تسمعوا منكم أن المنتدى الذي أقيم هناك كان جيداً جداً وإن شاء الله ستزوروننا.

سؤال: يمكنني أن أشهد أنها كانت جلسة جيدة جداً. السيد بارزاني، التغييرات في المنطقة سريعة جداً. عندما كنتم تتحدثون في إقليم كوردستان، أشرتم إلى أن العراق وإقليم كوردستان لهما دور مهم جداً في التغييرات وذكرتم مدى نجاحكم في مجال العلاقات مع الدول الأخرى. ما هو الدور الذي ترونه للعراق في مستقبل هذه التغييرات؟

نيجيرفان بارزاني: انظروا، العراق بلد مهم في المنطقة ويمكن أن يكون له دور مهم في مستقبل المنطقة. يمكنني الآن أن أقول إن وضع العراق، إذا لاحظتم، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، فإن أكبر مشكلة يمكن أن نسميها مشكلة في بغداد هي الازدحام المروري.

العراق في طريقه للانتقال من مرحلة إلى أخرى. من الناحية السياسية، إذا أردت الحديث عن العراق بأكمله، فقد استضفنا في الأيام الأخيرة قمة الجامعة العربية في بغداد، وبالنظر إلى الوضع في المنطقة، نعتقد أنها كانت قمة ناجحة جداً شارك فيها أصدقاؤنا وإخواننا العرب من الدول الأخرى.

العراق بلد تجاوز حالة الحرب مؤخراً، تجاوز مشاكله وهو في طريقه إلى مرحلة سياسية مهمة يمكن أن يلعب فيها دوراً مؤثراً كدولة مهمة في المنطقة.

العراق بلد غني جداً من حيث الموارد الطبيعية والموارد البشرية، ومع سياسة صحيحة ورؤية بعيدة المدى أو قراءة للمستقبل، يمكنه أن يلعب دوراً مؤثراً ومهماً في المنطقة.

سؤال: كيف تُعرِّفون إقليم كوردستان في إطار العراق؟

نيجيرفان بارزاني: وضع كوردستان، دعني أقول ذلك بهذه الطريقة، قبل أن يأتي الأميركيون إلى العراق في العام 2003، كان لدينا هذا الوضع. جاء الأميركيون وقالوا لنا إن نظام [إدارة] العراق سيتحول إلى نظام ديمقراطي إتحادي، وساعدناهم في الإطاحة بصدام. تعريف النظام في العراق، إذا لاحظتم، التعريف يقول، النظام الاتحادي في العراق. للأسف، أريد أن أقول إننا لم نصل إلى تلك النقطة حتى الآن، أي أن العراق بعيد جداً عن النظام الاتحادي. نحن نناقش هذا مع أصدقائنا في بغداد. نقول، نحن نعيش في جغرافيا تسمى العراق. يجب أن نعرّف نموذجاً [إدارياً] يكون مقبولاً للجميع في العراق. هذا النموذج معرّف في الدستور العراقي وقد صوت 80٪ من الشعب العراقي لصالح هذا الدستور. نحن في إقليم كوردستان نرى مستقبلنا في هذا الإطار ونحن على يقين من أنهم إذا أرادوا تنفيذ الدستور، فإن العراق يمكنه حل معظم المشاكل الحالية بين إقليم كوردستان وبغداد.

أريد أن أقول لكم، الحقيقة هي، لا أريد أن أقولها كشكوى، لكن الحقيقة هي أن تعامل بغداد مع إقليم كوردستان ليس في إطار الفيدرالية بأي شكل من الأشكال. بالطبع، قلت لأصدقائي في بغداد إن المشكلة هي أنه عندما تنظرون إلى الإقليم، تعتقدون أننا نأخذ أكثر ممش الدستور، وقد ناقشت هذا مع السيد عادل عبد المهدي الذي كان رئيس الوزراء آنذاك وهو موجود هنا؛ قلت لهم عندما تنظرون إلى إقليم كوردستان، تعتقدون أننا نمارس سلطة أكثر مما ينص عليه الدستور. يجب أن نجلس معاً بصراحة ونرى في أي نقطة يمكننا أن نتفق؛ لنضع ذلك كأساس للعراق الجديد ويمكن تنفيذه (ليس بعيداً عن التنفيذ). الآن هو الوقت المناسب وأقول إن جميع المشاكل التي كانت موجودة في العراق يتم حلها تدريجياً. أول شيء يجب أن يفعله العراق من أجل الاستقرار السياسي هو حل قضية الفيدرالية مع كوردستان بنسبة 100٪.

سؤال: ما هو دور إقليم كوردستان في تطوير العلاقات بين العراق وإيران؟

نيجيرفان بارزاني: لدينا في الإقليم علاقات تاريخية مع إيران؛ علاقات تاريخية وثقافية ولغوية، كل هذه موجودة ونحن قريبون من بعضنا البعض. إذا نظرتم إلى الجانب الاقتصادي، فإن حوالى 60٪ من التبادل التجاري بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق يمر عبر إقليم كوردستان إلى العراق، مما يعني أن لدينا علاقات اقتصادية جيدة جداً. نرى أن مستوى هذه العلاقات يتحسن يوماً بعد يوم. على سبيل المثال، سيكون لدينا اجتماع آخر الأسبوع المقبل حيث سيجتمع محافظو إقليم كوردستان و[محافظو المحافظات الحدودية لشرق كوردستان] معاً ولديهم أيضاً رحلة إلى طهران وقد يلتقون رئيس الجمهورية أيضاً.

العلاقات الثقافية والتاريخية التي لدينا مع إيران، ننظر إليها دائماً كجار وفي أي وقت واجهنا مشكلة، قدمت إيران المساعدة لنا. إذا تحدثنا عن قضية حلبجة للمرة الأولى؛ اللاجئون بعد حلبجة لسنوات عديدة؛ في حرب داعش كانت إيران من الدول التي، بل كانت في الواقع أول دولة، ساعدتنا في حرب داعش وكان المرحوم الفريق سليماني من أوائل الأشخاص الذين جاءوا إلى أربيل في نفس الليلة التي نشأت فيها مشاكل كثيرة. لقد قلنا ذلك في كل مكان وتحدثنا عنه بصراحة.

هذه العلاقة علاقة جيدة في جميع المجالات وقلت لكم إنه بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية، بزشكيان، إلى بغداد وبعد ذلك إلى أربيل، نرى الآن تطويراً لتلك العلاقات في جميع المجالات؛ في المجالات السياسية والثقافية والجامعية والتجارية. لقد حققنا تقدماً جيداً [في العلاقات] في جميع المجالات.

سؤال: تحدثت عن زيارة الرئيس بزيشكيان إلى بغداد وأربيل، يبدو أن هذه الزيارة فتحت صفحة جديدة في العلاقات؟

نيجيرفان بارزاني: بالتأكيد. انظروا، على أي حال، كان لدينا مدّ وجزر في علاقاتنا. خلال زيارتي إلى طهران، بالطبع قبل أن يصبح السيد بزيشكيان رئيساً، زرت المرحوم السيد رئيسي الذي كان رئيساً آنذاك؛ كما زرت المرشد الأعلى لإيران وناقشنا القضايا بوضوح تام. التغيير الذي حدث في العلاقات جاء بعد تكرّم ولقاء المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية معي، والذي أصبح نقطة قوة في علاقاتنا.

قال السيد د. بزيشكيان إنه سيزور العراق في أول زيارة له؛ فقلت بالطبع سندعوكم لزيارة أربيل؛ كان قد زار أربيل من قبل، لكن عندما كان أستاذاً جامعياً أو رئيساً لجامعة تبريز. كانت لدى السيد الرئيس معرفة عن أربيل آنذاك، لا أعرف إن كنتم معه أم لا.

سؤال: لا.

نيجيرفان بارزاني: لم تكن هناك، لكن إخواننا كانوا حاضرين، عندما زار السيد الرئيس بغداد وأربيل، تحدث في أربيل بالكوردية، كان يتحدث اللغة الكوردية بطريقة أذهلت الجميع.

سؤال: لقد شاهدت ذلك.

نيجيرفان بارزاني: شاهدته إذن؟ طلب مني أيضاً التحدث بالفارسية، وأعتقد أن الرئيس تفاجأ قليلاً بأن فارسيتي جيدة. في رأيي، زيارة السيد الرئيس، كما ذكرت، بعد زيارتنا، نرى عملياً أنها [كان لها تأثير و] تقدمت العلاقات على جميع المستويات. حتى هذه القضية الاقتصادية والاجتماع الذي من المقرر عقده قريباً في سنندج هو أحد الإنجازات المهمة لزيارة السيد الرئيس.

انظر، السيد الرئيس يؤمن بما يقوله، مؤمن به كل الإيمان وقال، يجب أن نتعاون في المنطقة، يجب أن نكون معاً. نحن نرى ذلك منه، أي أننا نرى أنه بعد توليه منصب الرئيس، تتقدم علاقاتهم مع العراق بأكمله وخاصة مع إقليم كوردستان وباستمرار، على سبيل المثال، من خلال اللقاءات التي أجريناها بعد زيارته، أصبحت مسألة الزوار الإيرانيين الذين يذهبون إلى النجف وكربلاء [عبر] كوردستان، أكثر تنظيماً الآن وحددنا آلية لذلك. بعد أن أصدر السيد الرئيس أمره، نرى الآن أننا نتقدم في جميع هذه القضايا.

سؤال: هل يمكن أن تكون التغييرات المتعلقة بJPKK بداية لإنهاء هذه المواجهات الطويلة؟ تعلمون أن لجمهورية إيران الإسلامية ملاحظاتها الأمنية الخاصة في الماضي وقد واجهت تلك التهديدات والهجمات التي قدمنا تفاصيلها لكم. يبدو أنه بعد زيارة السيد بزيشكيان حققنا إنجازات جيدة في هذا الصدد أيضاً.

نيجيرفان بارزاني: انظر، من الناحية الأمنية دعني أقول هذا، ثم يمكننا التحدث عن PKK أيضاً. من الناحية الأمنية، لدينا تقدم جيد. حددنا آلية تعمل فيها بغداد وأربيل والجمهورية الإسلامية معاً. على أي حال، هناك موضوع جاد ومهم للغاية بالنسبة لنا؛ لن نسمح لإقليم كوردستان بأن يكون مصدر خطر للجيران، خاصة الجمهورية الإسلامية. هذا أحد المبادئ التي نلتزم بها في كوردستان العراق، وبالتعاون مع العراق هنالك الآلية التي حددناها [واللجنة الثلاثية] تعقد اجتماعات مستمرة. ثم كان لدي بعض الاجتماعات في طهران الليلة الماضية، نحن جميعاً نعلم أننا قطعنا مرحلة جيدة في المجال الأمني حتى الآن ونؤكد مجدداً أن أراضي إقليم كوردستان ليست مصدر خطر لجمهورية إيران الإسلامية ولن تكون.

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