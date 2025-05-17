مايو 17, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الفرنسي في أربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الفرنسي في أربيل

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، 17 أيار/ مايو 2025، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، القنصل العام الفرنسي في أربيل يان برييم.

وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وكذلك العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، كما جرى التباحث حول الأوضاع الداخلية في الإقليم وعملية الحوار والتفاوض بين الأطراف السياسية بشأن تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في الإقليم.

كما تم في اللقاء التأكيد على العلاقات والصداقة التاريخية بين شعب كوردستان والشعب الفرنسي.

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