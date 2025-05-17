رئاسة الإقليم: مشاركة نيجيرفان بارزاني في القمة العربية تأكيد لحضوره الإقليمي الفاعل

أكد دلشاد شهاب، المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، أن مشاركة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في مؤتمر جامعة الدول العربية المنعقد في بغداد، تمثل “تأكيداً على الحضور الفاعل في المعادلات الإقليمية”.

وقال شهاب في بيان، إن “زيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني هذه إلى بغداد تأتي تلبية لدعوة رسمية من محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء العراق الاتحادي، وفي إطار انعقاد مؤتمر جامعة الدول العربية في بغداد”.

وأضاف أن الدعوة تأكيد لحضور الرئيس نيجيرفان بارزاني الفاعلة في المعادلات الإقليمية، وتدل على حضور ومكانة إقليم كوردستان في إطار الدولة الاتحادية.

وكان الرئيس نيجيرفان بارزاني قد وصل إلى العاصمة بغداد، قبل ظهر اليوم السبت، في زيارة رسمية وذلك في إطار مشاركة العراق في استضافة أعمال القمة العربية لعام 2025، التي تشهد حضوراً إقليمياً ودولياً لمناقشة أبرز القضايا الساخنة في المنطقة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية