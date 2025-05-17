السياحة تدر ذهباً على سوران: أكثر من 300 مليون دولار دخل سنوي ومليون ونصف سائح!

كشفت مديرية السياحة في ادارة سوران المستقلة باربيل، عن تحقيق القطاع السياحي دخلاً سنوياً تجاوز 300 مليون دولار، مدفوعاً بتوافد نحو مليون و500 ألف سائح سنوياً إلى عشرات المواقع السياحية والمنتجعات الصيفية المنتشرة ضمن حدود إدارة سوران المستقلة.

وتشهد المنطقة ازدهاراً ملحوظاً في القطاع السياحي، مما أسهم في توفير مئات فرص العمل وتحقيق طفرة اقتصادية محسوسة. وأكد د. فيصل صادق، المدير العام للسياحة في سوران، أن “إنعاش السياحة ساعد في تقليص البطالة بين الشباب، ورفع مستوى التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي في المنطقة”.

وفي منطقة بالكايتي، المعروفة بكونها الأبرد في إقليم كوردستان، أشار آرام سورجي، مدير أحد المشاريع السياحية، إلى أن “دعم حكومة إقليم كوردستان كان حاسماً، عبر تسهيلات منح التراخيص وتوفير الكهرباء والأمن، ما شجع على تنمية السياحة المحلية”.

ويُعد هذا التطور دليلاً واضحاً على نجاح استراتيجية حكومة الإقليم في دعم السياحة كرافعة اقتصادية، حيث باتت الأسواق تعج بالسياح، والمصروفات تذهب مباشرة إلى جيوب أصحاب المشاريع المحلية، مما يعزز من الدورة الاقتصادية للمنطقة بشكل فعّال.

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