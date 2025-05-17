“كيا” تتفوق على “تويوتا” بأكثر المبيعات للسيارات في العراق

تفوقت كيا على تويوتا، في أكثر المبيعات للسيارات في العراق في الربع الأول من العام 2025.

وقالت شركة Focus 2 Move في تقرير لها، إن “سوق السيارات في العراق شهد نموًا بنسبة 24.1% في الربع الأول من العام 2025، مواصلًا بذلك مسيرة النمو المذهلة التي شهدتها السنوات السابقة، وبلغت الزيادة السنوية في حجم المبيعات السيارات 34.3% في يناير،/ كانون الثاني، و39.6% في فبراير/ شباط، و7.2% في مارس/ آذار”.

وبحسب البيانات بالنسبة إلى “أرقام الربع الأول من العام 2025 من حيث العلامات التجارية، كانت كيا الرائدة – متقدمةً مركزًا واحدًا – بنسبة نمو 26.1٪، و تراجعت تويوتا إلى المركز الثاني بنسبة 3.4٪، بينما حلت (إم جي) في المركز الثالث بنسبة نمو 57.1٪، متقدمةً مركزًا واحدًا”.

واضافت الشركة ان “سيارة نيسان جاءت في المركز الرابع، متقدمة 14 مركزا وبنسبة نمو 1463.6%، في حين تراجعت سوزوكي في المركز الخامس بنسبة 34.6%، لتتراجع مركزين إلى المركز الخامس”.

كما اشارت الى انه “بالنسبة للموديلات المحددة، أصبحت سيارة تويوتا هيلوكس الأكثر مبيعاً حيث حققت زيادة بنسبة 10.3% في المبيعات على أساس سنوي، تليها سيارة كيا فرونتير، التي ارتفعت بنسبة 12.7%”.

ووفقا لبيانات الشركة، فإن “سوق السيارات الكهربائية في العراق شهدت نموًا بنسبة 41.6% في الربع الأول من العام 2025 ، ليصل إلى 3% من إجمالي مبيعات السيارات، ولا يزال نمو القطاع متعثرًا، إلا أن هدف البلاد لتعزيز الدخل غير النفطي قد يُسرّع عملية التبني مستقبلًا” مشيرة إلى أن “سيارة تويوتا سيطرت على القطاع، حيث استحوذت على 97% من مبيعات السيارات الكهربائية، متقدمة بفارق كبير على لكزس ولاند روفر” .

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