إيقاف مشروع توسعة التصميم الأساس لمدينة الموصل

توقّف تنفيذ مشروع توسعة التصميم الأساس لمدينة الموصل، بسبب اعتراضات سكان المناطق المشمولة ضمن حدود المادة 140 من الدستور العراقي، بحسب ما أفاد عضو في مجلس محافظة نينوى.

وقال رئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة نينوى، محمد كاكائي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن مشروع توسعة التصميم الأساس لمدينة الموصل، الذي تنفذه شركة إيطالية، قد تم إيقافه.

وكان من شأن تنفيذ المشروع أن يضيف نحو سبعة كيلومترات إلى حدود المدينة، ما يعني زيادة مساحتها الإدارية بأكثر من 160 ألف دونم، على شكل دائري، تُخصَّص لإقامة مشاريع جديدة.

كاكائي أوضح أن إيقاف المشروع “جاء بسبب اعتراضات من سكان مناطق سهل نينوى، باعتبارها تقع ضمن حدود المادة 140 من الدستور، ولا ينبغي تعديل حدودها”.

في هذا السياق، أوضح أن “المخطط يشمل أجزاء من الحمدانية وتلكيف وبعشيقة”.

تنص المادة 140 من الدستور العراقي على وجوب تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان، وكان يُفترض حسم ملف ملكية تلك المناطق بحلول عام 2007، إلا أن معظم بنود المادة لم تُنفذ حتى الآن.

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