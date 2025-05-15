منظمة أميركية: تركيا قصفت حدود إقليم كوردستان 8 مرات بعد قرار “PKK”

قال عضو في منظمة (CPT) الأميركية إن تركيا قصفت حدود إقليم كوردستان ثماني مرات منذ قرار حزب العمال الكوردستاني بحلّ نفسه.

أعلن حزب العمال الكوردستاني في (12 أيار 2025)، عن قرارات مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، التي تضمنت “حلّ البنية التنظيمية للحزب وإنهاء الكفاح المسلّح، وبالتالي إنهاء الأنشطة التي كانت تُمارس تحت اسم PKK”، استجابة لنداء زعيمه عبد الله أوجلان.

ورغم أن كبار المسؤولين الأتراك رحّبوا بالقرار، لكن هجمات تركيا ضد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان لم تتوقف، وفقاً لإحصاءات منظمة فرق صناعة السلام المجتمعية (CPT) الأميركية.

وقال عضو فريق كوردستان في المنظمة، كامران عثمان، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (15 أيار 2025)، إن “تركيا قصفت ثماني مرات جبلي متين وكاره في محافظة دهوك منذ قرار حزب العمال الكوردستاني”.

وتقوم المنظمة بمتابعة ميدانية للهجمات التركية والإيرانية على حدود إقليم كوردستان من قبل تركيا وإيران.

“بالإضافة إلى القصف، لا تزال الطائرات المسيّرة التركية حتى اليوم تحلّق في سماء قرى سفوح قنديل وخواكورك وخنيرة”، وفق كامران عثمان.

ووفقاً لإحصاءات المنظمة الأميركية، نفّذ الجيش التركي أكثر من 500 غارة على إقليم كوردستان منذ بداية هذا العام، معظمها على حدود محافظة دهوك، تليها أربيل والسليمانية.

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