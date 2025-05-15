المفوضية الأوروبية: أعداد اللاجئين العراقيين أقل مقارنة بجنسيات أخرى

أكدت المفوضية الأوروبية، أن العراق لا يُعد من القضايا الأساسية ضمن ملف الهجرة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن أعداد اللاجئين العراقيين أقل مقارنة بجنسيات أخرى.

والتقى وفد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، برئاسة النائب ديلان غفور صالح، رئيس اللجنة، وعضوية النواب فيان صبري، وحيدر السلامي، ومثنى أمين، ومحمد صديق، وآريان تاوكوزي، يوم الثلاثاء الموافق 13 أيار، مع وفد دائرة الهجرة في المفوضية الأوروبية، وذلك في مقر السفارة العراقية في بروكسل، حسب بيان أورده إعلام المجلس اليوم الخميس (15 أيار 2025).

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الأوروبي، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بسياسات الهجرة واللجوء.

ونقل البيان، عن ممثل دائرة الهجرة في المفوضية، لوهانس لوكنر، أن “العراق لا يُعد من القضايا الأساسية ضمن ملف الهجرة في الوقت الراهن”، مشيرًا إلى أن “أعداد اللاجئين العراقيين أقل مقارنة بجنسيات أخرى”.

وأضاف، أن “هناك برامج للعودة الطوعية، مبينًا أن الحكومة العراقية أظهرت تعاونًا ملموسًا في استقبال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم”، كما ثمّن دور السفارة العراقية في بروكسل في تذليل العقبات وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات الرسمية العراقية.

من جانبه، أكد الوفد العراقي، على أهمية أن “تستند سياسات العودة إلى معايير تحترم حقوق الإنسان، داعيًا إلى استمرار التنسيق والتعاون في هذا الإطار.

كما طالب الوفد بتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للمواطنين العراقيين، بما يسهم في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، إلى أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من العراقيين في دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2024 كان منخفضًا نسبيًا مقارنة بجنسيات أخرى مثل السوريين والأفغان والأتراك.

ولم يذكر العراق ضمن الجنسيات العشرين الأولى من حيث عدد الطلبات المقدمة خلال تلك الفترة، مما يعكس تراجعًا في أعداد طالبي اللجوء العراقيين.

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