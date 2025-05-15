اكتشاف في نينوى.. لوح نادر وزنه 13 طناً لآخر ملوك الآشوريين

أعلن موقع “لايف ساينس” المتخصص بالشؤون العلمية، عن اكتشاف نقش حجري ضخم ونادر في مدينة نينوى التاريخية، يصور آخر إمبراطور آشوري وهو محاط بالآلهة.

وبحسب تقرير الموقع الأمريكي – البريطاني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن اللوح الحجري الضخم صنع خلال القرن السابع قبل الميلاد، إلا أنه كان مكسوراً ودفن تحت غرفة العرش في القصر بعد عدة قرون، بطريقة غامضة.

ونقل الموقع الذي يتخذ من نيويورك الأمريكية مقراً له، عن أستاذ علم الآثار في جامعة هايدلبرغ الألمانية، آرون شميت، الذي اكتشف الحجر، قوله إنه “لا توجد لدينا معلومات عن الأسباب التي أدت إلى دفن هذا النقش. أنه أمر شديد الغموض”.

وأوضح التقرير، أنه خلال عمليات الحفر الأثرية تحت القصر الذي بناه الملك آشور بانيبال في نينوى التي كانت عاصمة الإمبراطورية الآشورية، فأن شميث وفريقه اكتشفوا النقش الحجري الضخم، والذي كان محطماً إلى عدة قطع.

وتابع، أنه في وسط الحجر الضخم، هناك نقش في الوسط للملك الأخير الذي حكم بين عامي 669 و631 قبل الميلاد، وقد أحاطت به الآلهة الآشورية القديمة آشور وعشتار، ويتبعهم آله سمكي ورجل العقرب، مضيفاً أن فريق البحث، خلص إلى أن وجود هذه الآلهة، كان شيئاً مفاجئاً لهم.

ونقل التقرير عن شميت قوله، إنه “من بين العديد من النقوش التي نعرفها في قصور الآشوريين، لا وجود لصور لآلهة رئيسية”.

وبحسب التقرير، فإن حجم اللوح الحجري الضخم يبلغ 5.5 أمتار وبعرض 3 أمتار ووزنه حوالي 13.2 طناً، مشيراً إلى أنه برغم أن فريق الباحثين لم يحلل نوع الصخر بعد، إلا أن شميث لفت إلى أنه قد يكون من الجبس.

وذكر الموقع، أن علماء الآثار عثروا على النقوش الحجرية هذه في حفرة تقع خلف المدخل الرئيسي لغرفة عرش القصر، وهم يعتقدون أن هذا التمثال جرى دفنه خلال الحقبة الهلنستية فيما بين القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد.

وبعدما لفت التقرير إلى أن المعلومات المتوفرة حول الاستيطان الهلنستي في نينوى ليست كافية، نقل عن شميث قوله “لا نعرف فيما إذا كانوا ينظرون بسلبية إلى الملك الآشوري وإلى آلهة الآشوريين. ونأمل أن نتمكن من الحصول على صورة أوضح من خلال حفرياتنا المستقبلية”.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن اللوح الحجري سيخضع للمزيد من الدراسة، وهناك خطط بأن يتم وضعه في موقعه الأصلي ويكون متاحاً أمام عامة الناس لزيارته.

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