نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجتمع مع سكرتارية ومسؤولي اللجان والمراكز التابعة لاتحاد طلبة وشباب كوردستان الديمقراطي

اجتمع مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأربعاء مع سكرتارية ومسؤولي اللجان والمراكز التابعة لاتحاد طلبة كوردستان الديمقراطي واتحاد شباب كوردستان الديمقراطي، وذلك في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر التوحيدي للمنظمتين، والمقرر عقده يوم غد الخميس في أربيل، بإشراف ومتابعة مباشرة من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم ريبوار يَلدا، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤول منظمات الجماهير والمهن، شرحاً موجزاً عن الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر التوحيدي للمنظمتين، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز العمل الشبابي والطلابي ضمن إطار موحد وفاعل.

من جانبهما، استعرض نيجيرفان حسين وميسر نهيلي، سكرتيرا اتحاد الطلبة واتحاد الشباب، نشاطات وعمل منظمتيهما، مؤكدَين على أهمية هذه الوحدة التنظيمية في المرحلة المقبلة.

وفي كلمته، شدد مسرور بارزاني على أهمية الدور النضالي والحيوي لهاتين المنظمتين، معتبراً أن توحيدهما يشكل محطة تاريخية وخطوة متقدمة نحو مرحلة جديدة من العمل الوطني الشبابي والطلابي في كوردستان.

كما أعرب نائب رئيس الحزب عن تقديره لجهود كوادر وسكرتارية ومسؤولي اللجان والمراكز التابعة للمنظمتين، مثمّناً تفانيهم في خدمة قضايا الطلبة والشباب الكوردستاني، داعياً إياهم إلى مواصلة عملهم بروحٍ أكثر فاعلية وحيوية، والمساهمة في تعزيز القدرات الوطنية في مختلف المجالات، والمضي قدماً على نهج النضال الوطني ضمن إطار الدستور والمنجزات الوطنية.

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