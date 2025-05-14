إقليم كوردستان: تأخير الرواتب انتهاك للدستور وابلغنا بغداد بذلك

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء، انه على الرغم من ارسال قوائم رواتب شهر نيسان/ابريل الماضي منذ عشرين يوما ومن دون أيّة نواقص الا ان بغداد ومن دون تقديم أي تبريرات او اعذار اخرت ارسال تمويل الرواتب.

هوراماني قال في مؤتمر صحفي ان “هذا النوع من التعامل من قبل الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان ما هو الا امتداد للانتهاكات الدستورية المرتكبة بحق شعب إقليم كوردستان ونحن نعتقد انه لا توجد نيّة حسنة وراء وضع هذه العراقيل”.

موضحاً ان “هذه الانتهاكات الدستورية المرتكبة جميعها تستهدف إقليم فيدرالي وهو إقليم كوردستان، وقد ابلغنا الحكومة الاتحادية بذلك، كما ونطالب بحصتنا من الميزانية في موازنة 2026، كما اننا هنا نطرح سوألاً بسيطاً الا وهو.. ماذا قُدم لنا في موازنة الاستثمار؟ الجواب لا شيء، وماذا عن الموازنة السيادية؟ أيضا الجواب لا شيء”.

مشيرا الى انه “في الموازنة الاتحادية لأعوام 2023 و 2024 و2025 تم تعيين مليون شخص في العراق من دون ان يكون فيها شخص واحد من حصة إقليم كوردستان”.

كاشفا عن ان “وزارة الصحة في حكومة الإقليم كانت قد أرسلت أسماء 700 طبيب مبينةً ان الوزارة بحاجة الى تعيينهم الا ان الحكومة الاتحادية رفضت ذلك، وهنا نعود ونسأل الحكومة الاتحادية اين هي حصة إقليم كوردستان؟”.

وتابع هوراماني “قد تتسألون بخصوص ما تم إنجازه من اكمال قوائم رواتب شهر آيار/مايو، وهنا أؤكد لكم بأننا مستعدون لاستكمال وارسال القوائم، ولكن ما الفائدة اذا اخرت بغداد ارسال الرواتب لعشرين يوم او اكثر رغم معالجتنا لكل المشاكل المتعلقة بهذه القوائم ورغم وجود قرار المحكمة الاتحادية بعدم خلط مسالة الرواتب والمستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان بالقضايا الأخرى”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية