انخفاض منسوب مياه سد دهوك وتحذيرات من آثار الجفاف

تشهد محافظة دهوك مؤشرات واضحة على تراجع مصادر المياه، في ظل انخفاض منسوب مياه سد دهوك بمقدار 4.5 متر هذا العام نتيجة قلة هطول الأمطار.

وقال مدير سد دهوك، فرهاد محمد، في تصريح لـ”كوردستان24″ إن السد لا يزال يحتفظ بحوالي 80% من سعته التخزينية، لكنه حذر من انخفاض إضافي متوقع خلال فصل الصيف، إذ تعتمد 12 حيًا سكنيًا ونحو 100 دونم من الأراضي الزراعية على مياه هذا السد.

وأضاف محمد: “سد دهوك يُعد من المصادر الرئيسية للمياه في المحافظة، إلى جانب مصادر أخرى، ويستخدم لتأمين مياه الشرب وري الأراضي الزراعية. ومع دخول فصل الصيف، سيشهد منسوب المياه انخفاضًا إضافيًا”.

من جهته، أوضح مدير الري في محافظة دهوك، هێژا عبدالواحد، أن الحكومة الإقليمية أنشأت 65 حوضًا مائيًا ومئات من قنوات المياه في المحافظة، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه العيون التي جرى إيصالها إلى المزارعين والمواطنين، مؤكداً أنه رغم قلة الأمطار، لم تصل المحافظة بعد إلى “مرحلة الخطر”.

وقال عبدالواحد: “نراقب الوضع عن كثب. صحيح أن معدل الأمطار انخفض بشكل ملحوظ، لكننا لم نصل بعد إلى مستوى الخطر الحقيقي”.

وبحسب البيانات الرسمية، شهدت محافظة دهوك في العام الماضي أكثر من 900 ملم من الأمطار، بينما لم تتجاوز كمية الأمطار هذا العام 300 ملم حتى الآن، وسط توقعات باستمرار الأمطار حتى نهاية الشهر الجاري.

ورغم أن التأثير الكامل للجفاف لم يظهر بعد، إلا أن استمرار قلة الأمطار يثير قلق الجهات المعنية التي تحذر من تداعيات واضحة في حال استمرار هذا النقص.

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