التجارة العراقية: أي موظف يقل راتبه عن مليوني دينار لن تُقطع عنه الحصة التموينية

أعلنت وزارة التجارة العراقية أنه لن يتم قطع الحصة التموينية عن أي موظف يقل راتبه عن مليوني دينار.



وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (14 أيار 2025) إنه لن يتم قطع الحصة التموينية عن أي موظف يقل راتبه عن مليوني دينار، ولكن بموجب قرار مجلس الوزراء، إذا تجاوز راتبه مليوني دينار، فسيتم قطع حصته الغذائية.

وأضاف أنه تم قطع الحصة التموينية للأطباء والمهندسين والسجناء والمقيمين خارج البلاد.

من جانبه، صرّح عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي سوران عمر لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (14 أيار 2025) أنه في العراق سابقاً، كان يتم قطع الحصة الغذائية لأي موظف يتجاوز راتبه مليوناً و500 ألف دينار، ولكن تم تعديل هذا المبلغ لاحقاً وزيادته.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، وهو أحد الذين قُطعت حصتهم الغذائية الى أن “من يتجاوز راتبه مليوني دينار، تُقطع الآن حصته الغذائية”.

النظام الحالي لتوزيع المواد الغذائية عبر الوكلاء، معمول به منذ عام 1996.

الحصة الغذائية الشهرية لكل فرد هي كالتالي: 3 كيلوغرامات من الرز، 9 كيلوغرامات من الطحين، كيلوغرام واحد من السكر، لتر واحد من زيت الطعام، نصف كيلوغرام من أنواع البقوليات، ونصف كيلوغرام من معجون الطماطم.

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