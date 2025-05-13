أوجلان يرحب بقرار حزب العمال الكوردستاني حل نفسه

في تطور سياسي هو الأبرز منذ عقود، رحّب عبدالله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكوردستاني (PKK)، بقرار الحزب القاضي بحل نفسه، واصفاً إياه بأنه “خطوة تاريخية تستحق التقدير”.

وقال أوجلان في رسالة نُشرت الثلاثاء: “أشيد بخالص التقدير بالقرارات المتخذة خلال المؤتمر الثاني عشر التاريخي، وأرحب بقرار الحزب إنهاء العمل المسلح”.

ويأتي موقف أوجلان بعد يوم واحد من إعلان المؤتمر الثاني عشر للحزب، الذي عقد الأسبوع الماضي، قراراً رسمياً بـ”إلقاء السلاح” وإنهاء العقود من العمل المسلح، الذي كان جزءاً من النزاع المستمر مع الدولة التركية منذ الثمانينات.

تأسس حزب العمال الكوردستاني في العام 1978 بقيادة أوجلان، وخاض منذ عام 1984 صراعاً مسلحاً ضد الدولة التركية مطالباً بحقوق قومية للكورد، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وفق تقديرات رسمية وغير رسمية.

واعتُقل أوجلان في عام 1999، وهو يقضي حالياً حكماً بالسجن المؤبد في جزيرة إيمرالي التركية، لكن رسائله لا تزال تُتابع وتؤثر على قواعد الحزب وأنصاره.

ويرى مراقبون أن هذا التحول داخل حزب العمال الكوردستاني يأتي في ظل ضغوط سياسية وأمنية دولية متزايدة، إلى جانب تحولات داخلية في صفوف الحزب ذاته، الذي بات يُظهر ميلاً أكبر نحو العمل السياسي بدلاً من العمل المسلح.

كما أن هذا القرار قد يعيد إحياء النقاش حول عملية السلام المجمدة بين الحكومة التركية والحركة الكوردية، رغم تعقيدات المشهد السياسي في أنقرة واقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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