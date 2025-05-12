الرئيس بارزاني: نعلن دعمنا الكامل لنجاح عملية السلام في تركيا

جدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، دعمه الكامل لعملية السلام في تركيا بكل السبل الممكنة، مشيداً بالخطوات الإيجابية لأطراف هذه العملية.

وفيما يلي رسالة الرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن من دواعي السرور، قيام الأطراف المعنية فيما يخص عملية السلام في تركيا، بإبداء مواقف جيدة واتخاذها خطوات إيجابية نحو الحل السلمي. كما عقد حزب العمال الكوردستاني مؤتمره وأصدر جملة من القرارات. ونحن نأمل بأن تفضي هذه العملية إلى نتائج جيدة تصب في مصلحة وخير المنطقة والجميع. كما نعلن دعمنا الكامل لنجاح هذه العملية بكل السبل الممكنة.

مسعود بارزاني

12 أيار 2025

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