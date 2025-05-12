نيجيرفان بارزاني مُرحباً بقرار حل “PKK”: خطوة مصيرية تضع أساساً لسلام دائم

رحّب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بقرار حزب العمال الكوردستاني حلّ نفسه وإلقاء السلاح، وعدّها “خطوة مصيرية” من شأنها أن تضع أساساً لـ”سلام دائم”.

رئيس إقليم كوردستان، قال في بيان، اليوم الاثنين (12 أيار 2025): “نرحب بقرار حزب العمال الكوردستاني بحلّ نفسه وإلقاء السلاح والاستجابة لدعوة السيد أوجلان، ونراه خطوة مصيرية تفتح صفحة جديدة في المنطقة”.

ورأى أن هذه الخطوة “تدل على النضج السياسي وتمهّد الطريق لحوار حقيقي يعزّز التعايش والاستقرار في تركيا وجميع أنحاء المنطقة”.

وأضاف: “لقد آن الأوان، والجميع ينتظر أن تُقابل هذه الخطوة المهمة بخطوات إيجابية وضرورية أخرى من قبل جميع الأطراف المعنية”، مشدداً على أن ذلك “يخلق أرضية مناسبة وملائمة وأساساً لسلام دائم وشامل، ينهي عقوداً من العنف والآلام والمعاناة، ويمضي بالمنطقة نحو آفاق جديدة من التقدم”.

في وقت سابق اليوم، أعلن حزب العمال الكوردستاني عن قرارات مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، التي تضمنت “حلّ البنية التنظيمية للحزب وإنهاء الكفاح المسلح، وبالتالي إنهاء الأنشطة التي كانت تُمارس تحت اسم PKK”، مشدداً على ضرورة “إدارة وتنفيذ عملية التطبيق من قبل القائد عبد الله أوجلان”.

وأوضح الحزب في بيان أن المؤتمر انعقد “في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 شباط، ومن خلال دراسته متعددة الجوانب والرؤى التي قدّمها بطرق وأساليب مختلفة”.

رئيس إقليم كوردستان أعرب عن إشادته وتقديره لدور ودعم الرئيس أردوغان و”مساعيه من أجل إنجاح هذه العملية”، مجدداً التأكيد على أن “إقليم كوردستان، كما هو الحال دائماً، يساند جميع الجهود لحلّ النزاعات بالطرق السلمية”، ويأمل أن “تصبح هذه المبادرة نقطة تحول حاسمة”.

وأكد نيجيرفان بارزاني استعداده الكامل لـ”الاستمرار في تقديم أي نوع من المساعدة والتعاون لإنجاح هذه الفرصة التاريخية”.

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