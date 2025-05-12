رئيس الحكومة يستقبل القنصل العام الجديد لفلسطين لدى إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 مايو/ أيار 2025، القنصل العام الجديد لدولة فلسطين لدى الإقليم السفير ماهر الكركي.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام بمناسبة تسلّمه منصبه الجديد، وأعرب عن دعم حكومة إقليم كوردستان له، بما يضمن إنجاح مهمته الدبلوماسية.

من جانبه، نقل القنصل العام الفلسطيني تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لرئيس الحكومة، وأشار إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين فلسطين وكوردستان، وأكد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

كذلك تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات في غزة، إذ اتفق الجانبان على ضرورة إنهاء الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في غزة، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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