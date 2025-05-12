مسؤول فرع 14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني الاستاذ علي خليل يرسل برقية تهنئة الى مركز لالش بمناسبة الذكرى 32 لتاسيسه

لقد كان تاسيس مركز لالش من منجزات الحركة التحررية الكوردية وكان افتتاحه ضرورة وفرصة ذهبية وتاريخية من اجل تدوين والحفاظ على التراث والفلكلور والادب الايزيدي الشفاهي، وترسيخ لاصالة اللغة والتاريخ الكوردي من خلال اصداره للجرائد والمجلات والمواقع الالكترونية والمحافل والمؤتمرات واللقاءات الثقافية والاجتماعية ، وان لمركز لالش دور كبير في تحريك العملية الثقافية والاجتماعية بين المجتمع الكوردستانى وخصوصا المجتمع الايزيدي وذلك بعدما توسع دوره الثقافي واصبح له فروع في مناطق الايزدية وكان وجوده ضرورة من اجل تعزيز الواقع الكوردي المتأصل للاخوة الكورد من اتباع الديانة