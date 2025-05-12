مايو 12, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسؤول فرع 14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني الاستاذ علي خليل يرسل برقية تهنئة الى مركز لالش بمناسبة الذكرى 32 لتاسيسه

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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شبكة لالش الاعلامية
 
مبارك للايزدية ،مبارك للعاملين والمنتسبين في مركز لالش وفروعه ومكاتبه مرور 32 عام على تاسيس هذا الصرح الكبير مبارك لنا جميعاً وانشاء الله القادم ملؤه النجاح والابداع والتفوق .
لقد كان تاسيس مركز لالش من منجزات الحركة التحررية الكوردية وكان افتتاحه ضرورة وفرصة ذهبية وتاريخية من اجل تدوين والحفاظ على التراث والفلكلور والادب الايزيدي الشفاهي، وترسيخ لاصالة اللغة والتاريخ الكوردي من خلال اصداره للجرائد والمجلات والمواقع الالكترونية والمحافل والمؤتمرات واللقاءات الثقافية والاجتماعية ، وان لمركز لالش دور كبير في تحريك العملية الثقافية والاجتماعية بين المجتمع الكوردستانى وخصوصا المجتمع الايزيدي وذلك بعدما توسع دوره الثقافي واصبح له فروع في مناطق الايزدية وكان وجوده ضرورة من اجل تعزيز الواقع الكوردي المتأصل للاخوة الكورد من اتباع الديانة
الايزدية.
علي خليل
في 12 ايار 2025
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