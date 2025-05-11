مسرور بارزاني يدعو بغداد لصرف الرواتب دون “تسييس”: اقليم كوردستان أوفى بالتزاماته

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن حكومته أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، معرباً عن أمله في أن تبادر بغداد بالمثل، خاصة فيما يتعلق بصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.

وقال مسرور بارزاني في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش زيارته محافظة دهوك للاطلاع على مشروع “روناكي”، إن “حكومة إقليم كوردستان نفذت واجباتها تجاه الحكومة الفيدرالية، ونأمل أن تلتزم بغداد أيضاً بواجباتها، وألا تُستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط سياسية ضد الإقليم”.

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/ فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم الرواتب.

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