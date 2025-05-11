العراق سيء للنساء.. 123 عالمياً و11 عربياً

جاء العراق بالمرتبة 123 عالمياً وبالمرتبة 11 عربياً بأفضل الدول للنساء لعام 2025.

وذكرت مجلة “cow world” في تقرير لها، أن الدراسة قيّمت 156 دولة بناءً على تسعة معايير مختلفة، منها المساواة بين الجنسين، ونسبة المقاعد التشريعية التي تشغلها النساء، والشعور بالأمان لدى النساء من سن 15 عامًا فأكثر أثناء المشي بمفردهن ليلًا، والمساواة في الدخل، والاهتمام بحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، ومتوسط ​​مستوى تعليم المرأة، ونسبة النساء من سن 25 عامًا فأكثر العاملات بأجر، ومستوى إدماج المرأة في المجتمع.

ووفقا للمجلة، فإن العراق جاء بالمرتبة 123 عالميا من اصل 156 دولة بافضل الدول للنساء بتسجيله 68.73 نقطة من اصل 100 وبالمرتبة 11 عربيا لعام 2025.

عالمياً، جاءت هولندا اولا بأفضل الدول للنساء بتسجيلها 99.7 وتلتها النرويج 99.4 والسويد 99.2 في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما احتلت الدنمارك المركز الرابع 97.8 نقطة.

وتقع ثماني دولٍ من بين أفضل عشر دولٍ للنساء في أوروبا، بما في ذلك فنلندا (المركز الخامس)، وسويسرا (المركز السابع)، وفرنسا (المركز التاسع)، وألمانيا (المركز العاشر). كما ضمّت القائمة كندا (المركز السادس) ونيوزيلندا (المركز الثامن).

عربياً جاءت السعودية بافضل الدول العربية للنساء، تليها عمان ثانيا ومن ثم الاردن ثالثاً، والامارات رابعاً والجزائر خامسا والسودان سادسا وقطر سابعا.

وتابعت ان الكويت جاءت ثامنا ولبنان تاسعا وليبيا عاشرا والعراق بالمرتبة 11 ومصر 12 وتونس 13 والبحرين بالمرتبة 14.

فيما تذيلت دول العالم باسوء الدول للنساء، إفريقيا الوسطى بالمرتبة الأخيرة والصومال.

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