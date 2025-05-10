رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل المسؤول الجديد للمكتب القنصلي لليابان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 10 أيار / مايو 2025، المسؤول الجديد للمكتب القنصلي لليابان في أربيل هيتوشي إيشيزوكا.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة المسؤول الياباني بمناسبة تسلّمه مهام منصبه الجديد، مؤكداً دعمه له لإنجاح مهامه. كما أعرب عن شكره للحكومة اليابانية، وبشكل خاص للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، على تنفيذها العديد من المشاريع المهمة في إقليم كوردستان.

من جهته، أكد مسؤول المكتب القنصلي لليابان في أربيل حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات.

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