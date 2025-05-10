ڤيان صبري: المالية الاتحادية لم توضح سبب تأخير رواتب موظفي إقليم كوردستان

أشارت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مجلس النواب العراقي، ڤیان صبري، إلى أن وزارة المالية الاتحادية، لم تصرح بعد عن السبب في تأخير إطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقالت صبري لـ كوردستان24، اليوم السبت 10 أيار 2025، إن حكومة إقليم كوردستان أوفت بكل التزاماتها، ولم تبدي بغداد إي ملاحظات حول قائمة الرواتب، إلا أنها تتخلف عن تحويل رواتب موظفي الإقليم دون التطرق إلى الأسباب.

وأضافت: “كانت وزارة المالية الاتحادية قد أبدت ملاحظاتها على القائمة في السابق، لكن هذه المرة لم يكن لديها أي تعليق على قائمة الرواتب”، وكشفت أن “القائمة لا يوجد بها أي مشاكل، لكنها لم توضح سبب التأخير”.

وتابعت: “حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها وأرسلت نصف إيراداتها إلى بغداد، ورغم أنها دفعت رواتب شهر نيسان/أبريل لجميع موظفيها، إلا أنها لم ترسل رواتب نيسان/أبريل”.

وأردفت: ” على بغداد يجب إرسال 960 مليار دينار شهرياً لتمويل رواتب إقليم كوردستان، مشيرا إلى أن وزارة المالية الاتحادية في كثير من الأحيان لا ترسل الأموال المتفق عليها”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية