المفوضية: 104 أحزاب راغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة لحد الآن

أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بأن عدد الأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات بلغت لحد الآن 104 أحزاب.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل لشبكة رووداو الاعلامية إن “عدد الأحزاب المجازة وصل الى 331 حزباً، أما الأحزاب قيد التأسيس فتبلغ 63 حزباً”.

ونوّه الى أن “التحالفات السابقة بلغ عددها 66 تحالفاً لسنة 2018-2021-2023 وهذه التحالفات المؤسسة قديمة فقط تبدي الرغبة أو التعديلات داخل التحالف”.

وذكر عماد جميل أن “عدد طلبات التسجيل للتحالفات الجديدة والتي أبدت رغبة في المشاركة في الانتخابات المقبلة بلغ 12 تحالفاً، بينما عدد الأحزاب الراغبة في المشاركة 104 أحزاب”.

بخصوص الأجهزة التي سيتم استخدامها في الاقتراع، أشار عماد جميل الى أنه “سيكون هنالك في كل محطة جهاز عد وفرز وجهاز عدة التحقق، وسيكون في المركز جهاز ارسال”.

رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لفت الى أنه “في داخل المحطات ستكون هنالك كاميرتان في كل محطة، وأربع كاميرات في مركز التسجيل لمراقبة العملية الانتخابية”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد في 11 من شهر تشرين الثاني المقبل.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية