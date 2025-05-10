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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

أكثر من 700 رحلة يومياً تعبر الأجواء العراقية في أرتفاع قياسي جديد

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فى :أخبار عــامة
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أكثر من 700 رحلة يومياً تعبر الأجواء العراقية في أرتفاع قياسي جديد

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم السبت عن تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية حيث تجاوز المعدل اليومي 700 رحلة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التطور يعكس عودة العراق إلى موقعه المحوري في النقل الجوي العالمي بفضل خطط استراتيجية تبنتها الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني ومتابعة مباشرة من وزير النقل رزاق السعداوي.

وأشارت إلى أن العديد من شركات الطيران الدولية بينها إير فرانس اختارت الأجواء العراقية كممر رئيسي مستفيدة من الموقع الجغرافي وخدمات المراقبة الجوية المتطورة.

كما أكدت الوزارة استمرار تطوير أنظمة الملاحة الجوية بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وتوسيع المجال الجوي المدني لاستيعاب التدفق المتزايد في الرحلات.

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