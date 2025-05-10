دائرة الهجرة الألمانية: ترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم حق الإقامة

أعلنت دائرة الهجرة واللاجئين الألمانية أن “الاندماج الجيد” لطالبي اللجوء المرفوضين لن يكون شرطاً للحصول على حق الإقامة في ألمانيا؛ مشيرة إلى أن حق الإقامة المحدود هو مجرد تأجيل للترحيل.



وأوضحت دائرة الهجرة واللاجئين الألمانية، في ردها على شبكة رووداو الإعلامية، أسباب إعادة طالبي اللجوء المرفوضين من ألمانيا.

وبحسب الوزارة، فإن الأشخاص الذين لم يحصلوا على حق الإقامة في ألمانيا، سيتم ترحيلهم “بشكل مؤكد” إلى البلدان التي أتوا منها، أو سيعادون إلى بلدانهم الأصلية.

ووفقاً لإحصاءات الهجرة واللاجئين في الدولة الأوروبية، يعد العراق أحد البلدان التي يأتي منها عدد كبير من المواطنين إلى ألمانيا.

منذ بداية هذا العام، قدم 1480 عراقياً طلبات لجوء في ألمانيا. أما طالبو اللجوء الذين لم يحصلوا على حق الإقامة، فيتم قبولهم فقط لفترة غير محددة ويتم إيواؤهم في ألمانيا حتى يتم تقييم وضع بلدهم.

فيما يتعلق بالتمييز بين طالبي اللجوء السوريين والعراقيين، قالت دائرة الهجرة واللاجئين الألمانية: “دائماً ما يتم تقييم قصة الهروب الفردية فقط. الجنسية أو البلد لا يصبحان بشكل مباشر سبباً للحصول على وضع الحماية أو رفض طلب اللجوء”.

وأشارت إلى أنه إذا كان هناك خطر في بلد طالبي اللجوء المرفوضين، فعندئذ يتم تأجيل الترحيل؛ مضيفة أن كل من لم يحصل على حق الإقامة سيتم ترحيله.

كما تشير الدائرة إلى أن تعلم اللغة الألمانية والحصول على عمل لا يصبحان شرطين للحصول على حق الإقامة، لافتة الى ان “الاندماج الجيد ليس له تأثير” على ترحيل طالب اللجوء.

فيما يتعلق بالأشخاص المرحّلين، قالت إن منح حق اللجوء هو من صلاحيات متخذي القرار في الدوائر الإقليمية. هؤلاء الموظفون يستمعون إلى قصص طالبي اللجوء في المقابلات ويتخذون القرارات.

وأكدت أن الهوية أو البلد ليسا مهمين لاتخاذ قرار بشأن قضية اللجوء، بل يتم فقط أخذ القضية الفردية وأسباب هجرته في الاعتبار.

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