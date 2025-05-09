بارزاني: لا نريد تغيير واقعنا بالقوة.. ولا يمكن حرمان الكورد من حقوقهم

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أن الكورد يمكنهم العيش ضمن الدول التي قُسموا إليها إذا سُمح لهم بممارسة حقوقهم بطريقة ديمقراطية وسلمية، مشدداً على أنهم لا يريدون تغيير واقعهم المرير بالقوة، بل يتطلعون إلى حياة سعيدة مع شعوب ودول المنطقة، لكنه حذر من أن حرمانهم من حقوقهم لا يمكن أن يستمر للأبد.

جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج The Capitol Hill Show، حيث قال بارزاني: إن “الكورد كأمة تعرضوا للقمع، ومع أنهم شعب مسالم لا يسعى لتغيير أوضاعه بالقوة، إلا أنهم يصرون على ممارسة حقوقهم بطريقة سلمية وديمقراطية. ورغم الصعوبات، لا يمكن حرمانهم من حقوقهم إلى الأبد”.

وأشار بارزاني إلى أن الكورد عانوا عبر التاريخ من المآسي الكبرى مثل حملات الأنفال، الإبادة الجماعية، والهجمات الكيميائية، لكنه شدد على أن الكورد رغم ذلك لم يفقدوا الأمل، بل واصلوا نضالهم لتحقيق أهدافهم الوطنية، مؤكداً أن الوضع الراهن هو ثمرة دماء وتضحيات آلاف الشهداء.

كما أكد بارزاني أن الكورد الفيليين، باعتبارهم جزءاً من الشعب الكوردي، تعرضوا لحملات قمع شديدة، حيث قُتل نحو 12 ألفاً منهم على أيدي النظام البعثي.

وأضاف بارزاني أن الكورد أمة ذات وجود تاريخي طويل في المنطقة، لكنها تعرضت للاضطهاد عقب الحرب العالمية الأولى، حين تم تقسيمهم بين عدة دول دون إرادتهم، مشيراً إلى أن الحلفاء منحوا الكورد حقوقهم في معاهدة سيفر، قبل أن يتراجعوا عنها في معاهدة لوزان، مما أدى إلى معاناة مستمرة.

وعن التطورات في سوريا، قال بارزاني إن التغيير الكبير كان متوقعاً لكن ليس بهذه السرعة، موضحاً أن القيادة السورية الجديدة بعثت برسائل إيجابية للكورد، وأن هناك تواصلاً غير مباشر معها، مشيراً إلى أن الأطراف الكوردية التي شاركت في مؤتمر القامشلي يوم 26 أبريل/نيسان 2025، اتفقت على موقف موحد قبل الذهاب إلى دمشق للتفاوض مع الحكومة الجديدة، مؤكداً دعم الحل السلمي.

وبشأن العلاقة مع طهران، قال بارزاني، إن إيران دولة مهمة وجارة لإقليم كوردستان، مؤكداً:”لا نرغب بمشاكل مع إيران، ولكن في المقابل لا نريد لأي دولة أن تتدخل في شؤوننا الداخلية”. وأضاف أن العلاقات شهدت بعض التوترات في السابق لكنها أصبحت طبيعية حالياً.

كما تحدث بارزاني عن علاقات إقليم كوردستان بالولايات المتحدة، مشيداً بالدور الأمريكي في دعم الكورد، بدءاً من إنشاء منطقة الحظر الجوي عام 1991 إلى دعم الحرب ضد داعش عام 2014، معتبراً أن العلاقة جيدة لكنها بحاجة إلى المزيد من التطوير.

وفي سياق حديثه عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بارزاني إنه لم يلتقه شخصياً، لكنه أبدى إعجابه ببعض قراراته، واصفاً إياها بـ”الصائبة جداً”.

أما بشأن الحرب في غزة، فقد أكد بارزاني أن الولايات المتحدة تلعب الدور الأبرز في مساعي وقف إطلاق النار، مشدداً على أن لا أحد غير أمريكا يستطيع توفير حل سلمي للمنطقة، معبراً عن دعم إقليم كوردستان لأي مبادرة تهدف للسلام.

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