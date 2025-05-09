على وقع الدبكات والأزياء الفلكلورية.. أهالي ألقوش يحيون مهرجانهم الثقافي

أحيا أهالي ألقوش في محافظة نينوى مهرجانهم الثقافي داخل السوق القديم، بفعاليات تحيي تراثهم، منها ارتداء الملابس الفلكلورية ومشاهد جلب الماء من قبل الفتيات وغيرها، في مشهد أعادوا فيه إحياء ثقافة منطقتهم.

ملك لؤي، وهي مشاركة في المهرجان، تقول لمراسل شبكة رووداو الاعلامية أيوب نصري: “نحن كجيل جديد جئنا إلى هنا وسعداء جداً. رأينا أشياء قديمة جداً لم نكن نعرفها. جئنا إلى هنا لنؤدي الرقصات ونستمتع”.

أُقيم المهرجان الثقافي الثالث لسوق ألقوش، حيث كانت الأزياء التقليدية الأصيلة للمنطقة من أبرز مشاهد المهرجان.

بدورها، تقول كاميلا شموطاتا، وهي مشاركة في المهرجان: “اليوم هو مهرجان سوق ألقوش القديم. نستذكر آباءنا وأجدادنا. في السابق كان هذا السوق مزدحماً جداً”، مضيفة: “عندما كنت طفلة، كان المكان هنا مزدحماً جداً، كل شيء كان متوفراً فيه”.

من جانبه، يقول راني فلاح، وهو من اللجنة المشرفة على المهرجان إن “الهدف من هذا المهرجان هو إعادة الحياة لهذا السوق، وافتخار فتيات وشباب ألقوش بثقافة الآباء والأجداد”.

ويرى راني فلاح المهرجان “محاولة ذكية من كنيسة ألقوش بالتعاون مع لجنة السوق كخطوة لإحياء السوق، على أمل أن ينتعش هذا السوق مجدداً”.

فقرة أخرى من المهرجان كانت عرض منتجات الأعمال اليدوية التي شكلت إحياءً للسوق.

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