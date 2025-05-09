العاصمة أربيل تنظم النسخة الرابعة من معرض الزهور والحدائق

أعلنت إدارة حدائق العاصمة أربيل، اليوم الجمعة 9 أيار/ مايو 2025، عن تنظيم النسخة الرابعة من معرض الزهور والحدائق، تحت إشراف كارزان عبد الهادي رئيس بلدية أربيل، وبرعاية رێبين أحمد حويز مدير حدائق المدينة، وبمشاركة عدد من المشاتل والشركات المتخصصة في المجال الزراعي والدوائر الحكومية.

وسيُقام المعرض في المساحات المحيطة بحديقة شاندار/1، ويستمر لمدة يومين من 15 حتى 17 أيار 2025، حيث سيفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً.

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