قائمة انتخابية موحدة للديمقراطي والوطني في محافظتين فقط

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، عدم وجود اتفاق نهائي حتى الآن بشأن الدخول بقائمة موحدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.

وأوضح كريم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}، أن “الحديث عن قائمة موحدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني لم يتم الاتفاق عليه بصورة نهائية”، مشيرة إلى أن “هناك حديث عن قائمة موحدة في المناطق المتنازع عليها كنينوى وكركوك، والتي ستضم القوائم العربية وقوائم أخرى”.

وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن “القائمة الموحدة لن تكون في باقي المحافظات”.

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