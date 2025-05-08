مايو 09, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

قائمة انتخابية موحدة للديمقراطي والوطني في محافظتين فقط

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
1 مشاهدات

قائمة انتخابية موحدة للديمقراطي والوطني في محافظتين فقط

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، عدم وجود اتفاق نهائي حتى الآن بشأن الدخول بقائمة موحدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.

وأوضح كريم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}، أن “الحديث عن قائمة موحدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني لم يتم الاتفاق عليه بصورة نهائية”، مشيرة إلى أن “هناك حديث عن قائمة موحدة في المناطق المتنازع عليها كنينوى وكركوك، والتي ستضم القوائم العربية وقوائم أخرى”.
وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن “القائمة الموحدة لن تكون في باقي المحافظات”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 67

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi