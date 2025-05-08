أكثر من 3000 مصاب بالثلاسيميا في إقليم كوردستان بارتفاع قدره 38%

تكشف متابعة أجرتها شبكة رووداو عن وجود أكثر من ثلاثة آلاف مصاب بمرض الثلاسيميا في إقليم كوردستان، مع ارتفاع نسبة الإصابات سنوياً.



وفقاً لمتابعة أجرتها رووداو، ارتفعت نسبة الإصابة بمرض الثلاسيميا بنسبة 38% مقارنة بالسنوات العشر الماضية في إقليم كوردستان، والإحصائيات تدق ناقوس الخطر.

وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها رووداو من مركز الثلاسيميا في أربيل، هناك حالياً 950 مصاباً مسجلاً بالمرض.

وأفاد كوجر كريم، رئيس فرع السليمانية لجمعية الثلاسيميا في كرودستان، اليوم الخميس 8 أيار 2025، بأنه يوجد حالياً 1387 مصاباً مسجلاً في السليمانية.

كما صرح حسن أسود، مدير مركز جين للثلاسيميا والسرطان في دهوك، لشبكة رووداو اليوم، بأنهم سجلوا حتى الآن 819 مصاباً بالثلاسيميا.

ويؤكد اختصاصيو أمراض الدم أن الوسيلة الوحيدة للوقاية من المرض هي الفحص قبل الزواج، ويشددون دائماً على تجنب الزواج بين شخصين حاملين للمرض أو بين شخصين مصابين.

وفي العديد من البلدان التي ينتشر فيها المرض، تم اللجوء إلى وسائل علاجية واستراتيجيات طويلة الأمد للحد من انتشار المرض، خاصة في دول مثل إيطاليا وقبرص واليونان، التي اعتمدت آليات تمكنها من السيطرة على المرض خلال 10 سنوات.

ووفقاً لجمعية اختصاصيي الدم في الولايات المتحدة، فإن مرض الثلاسيميا وراثي ويؤدي إلى انخفاض في كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين، كما أن سببه غير معروف، لكن إذا كان كلا الوالدين حاملين للمرض، فسينجبان طفلاً مصاباً.

وأدناه الإحصائيات التي حصل عليها قسم الصحة في رووداو:

عدد المصابين في أربيل عام 2014، كان 760 مصاباً، وارتفع حتى الآن إلى 950 مصاباً

عدد المصابين في السليمانية عام 2014، كان 1074 مصاباً، وارتفع حتى الآن إلى 1387 مصاباً

عدد المصابين في دهوك عام 2014، كان 450 مصاباً، وارتفع حتى الآن إلى 819 مصاباً

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