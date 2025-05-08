مليون و170 ألف طالب سيؤدونها.. تربية كوردستان: اكتمال الاستعدادات لإجراء الامتحانات النهائية

قال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، اليوم الخميس ، باكتمال كل الاستعدادات لإجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024 – 2025 في الإقليم.

الوزير حمه سعيد ، قال في مؤتمر صحفي، إن هناك مليون و170 ألف طالب في إقليم كوردستان، 740 ألفاً منهم في المدارس الحكومية والبقية في المدارس الأهلية، فيما هناك 116 ألف طالب في المرحلة النهائية للدراسة الإعدادية (مرحلة الـ 12 الثانوي).

وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان ، طالب طلبة الصفوف الدراسية المنتهية بعدم الانخداع بأي شيء يتعلق بأسئلة الصف الـ12، موضحاً أن كل صفحات الأسئلة عليها أسماء ورموز خاصة بالطالب وبعد الامتحانات ومن خلال الاسم والرمز الامتحاني يمكن للطلبة رؤية دفاترهم الامتحانية واجاباتهم ، والأخطاء وهي مصححة.

وتابع ، بالقول لقد أعدنا تنظيم النظام الإداري بحيث قمنا بملء شواغر المعلمين المتقاعدين وعندما يكون هناك توظيف سنعلن عن قوائمنا.

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